Meteo Roma del 03-05-2019 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord c’è lì da nuvolosi o molto nuvolosi hai fin dal primo mattino con piogge sparse intensificazione dei fenomeni su tutte le regioni al pomeriggio con possibili temporali neve sulle Alpi oltre 2000 metri in calo a 1600 metri al centro tempo localmente instabile conosce irregolarmente nuvolosi dal mattino e durante il corso del pomeriggio possibili piogge acquazzoni i settori interni maltempo in arrivo in nottata con piogge e temporali diffusi al sud condizioni di tempo ancora stabile con qualche nome in transito e ampie schiarite certo sulla Sicilia dove non si esclude la possibilità di deboli piogge peggioramento in arrivo nottata sulla Sardegna temperature in aumento massime in calo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

