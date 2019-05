Meteo Roma del 03-05-2019 ore 19:15

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord pioggia e acquazzoni sparsi nelle ore diurne con possibili nevicate sulle Alpi fino a 1600 metri peggiora dalla serata con le prime precipitazioni intense sul Triveneto maltempo nella notte con temporali e nevicate abbondanti in calo fin sotto i 1000 metri al centro condizioni di tempo localmente instabile con acquazzoni o temporali fin dal mattino specie sul Lazio temporaneo miglioramento in serata prima del ritorno di piogge e temporali intensi nella notte iniziare dalla Toscana giornate all’insegna della locale instabilità sulle regioni meridionali con pioggia acquazzoni sparsi e le ore diurne che in quelle serali i cieli ne rimarranno irregolarmente nuvoloso settori peninsulari su quelli insulari temperature minime in aumento Special Champion suda mentre le massime su una testine diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italianometeo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa