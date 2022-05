Meteo Roma del 03-05-2022 ore 19:15

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino nuvolosità regolare a tratti con fatta sul Piemonte Liguria e Valle d’Aosta dove sono attese deboli precipitazioni al pomeriggio instabilità sui settori Alpini e sull’Appennino settentrionale con rovesci e temporali nessuna variazione altrove in serata rifiuti precipitazioni sull’arco Alpino Piemonte Liguria variabilità asciutta altrove al centro tempo stabile al mattino con prevalenza di Cherry sereni maggiori addensamenti sulle coste tirreniche al pomeriggio a te se pioggia e temporale in Appennino sereno o poco nuvoloso altrove in serata residue precipitazioni Sumeri Abruzzo asciutto altrove con nuvolosità medio-alta al sud nuvolosità irregolare al mattino su campagna che ha preso le maggiori sereno altrove al pomeriggio tempo instabile sulle aree appenniniche sui settori interni della Sardegna sereno o poco nuvoloso altrove in serata tempo asciutto con rose residue piogge solo sul Molise temperature minimesulle Isole maggiori sulle regioni del nord ovest stazionarie un calo massime stagno rialzo su tutta la penisola e previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa