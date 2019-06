Meteo Roma del 03-06-2019 ore 06:10

meteo Enna ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata all’insegna del tempo generalmente asciutto con ampie schiarite al mattino e qualche addensamento più compatto ma innocuo al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi anche in serata in nottata dal centro tempo stabile al mattino con Ampi spazi di sereno prima che al pomeriggio possano svilupparsi locali equazioni specie tra Lazio e Abruzzo residue precipitazioni in serata sull’Appennino è in nottata anche sul versante Adriatico al sud instabilità dista pomeridiano con acquazzoni e temporali anche intensi soprattutto nei settori peninsulari e sulla Sicilia fenomeni anche in serata inserimento nella notte anche schiarita invece in Sardegna trattori generale aumento soprattutto nei valori massimi le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano il meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa