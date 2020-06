Meteo Roma del 03-06-2020 ore 06:10

meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord torna il maltempo cieli irregolarmente nuvolosi al mattino con piogge in arrivo sul Piemonte Liguria fenomeni in estensione tutte le regioni al pomeriggio e serata al centro giornata all’insegna della prevalente stabilità con ampie schiarite salvo pioggia o pazzoni pomeridiani sui settori appenninici è basso Lazio peggioramento in nottata sulla Toscana al sud e sulle Isole cieli sereni o poco nuvolosi le prime ore del mattino nubi in aumento al pomeriggio con locali acquazzoni o brevi temporali sui rilievi delle zone peninsulari asciutto su coste e pianure le temperature sono stazionarie da nord a sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

