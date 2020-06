Meteo Roma del 03-06-2020 ore 19:15

meteo nuovo aggiornamento media Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli domani al Nord a intera giornata caratterizzata da maltempo a tratti molto intenso con pioggia diffusa e temporali localmente di forte intensità fenomeni in meno intensi solamente su Emilia Romagna e Valle d’Aosta possibili al Nord Est in serata al centro variabilità prevalentemente asciutta al mattino repentino peggioramento atteso al pomeriggio nelle ore serali con temporali Che dalla Toscana si estenderanno anche a Lazio a sud e sulle Isole inizio di giornata all’insegna del bel tempo e del Sole prevalente su tutti i settori peggiora dalla sera notte sulle Isole maggiori e nord della Campania con temporali sparsi temperature in calo al centro-nord previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa