Meteo Roma del 03-06-2021 ore 06:10

meteo il meteo e le previsioni del tempo per il proseguimento della giornata di oggi al nord di tempo stabile per gran parte della giornata al pomeriggio nuvole in sviluppo sulle Alpi e sull’Appennino porteranno ad acquazzoni o temporali tendenza miglioramenti in serata al centro Italia tempo asciutto nel pomeriggio non si escludono locali rapidi Ed isolati acquazzoni sui settori appenninici ampie schiarite in serata al sud e sulle Isole tempo stabile con cielo sereno o poco nuvolosi al pomeriggio locali piogge sulle zone interne di Molise Calabria e Sardegna tempo stabile in serata in nottata temperature minime e massime in aumento su tutta la penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa