Meteo Roma del 03-06-2021 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia tempo stabile per gran parte della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi nuvolosità in sviluppo al pomeriggio su Alpi e Appennino con locale acquazzoni e temporali tendenza miglior nelle ore serali al centro Italia tempo asciutto cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi nel pomeriggio non si esclude qualche rapido isolato acquazzone sui settori appenninici in più in serata al sud e sulle Isole tempo stabile al mattino cieli sereni o poco nuvolosi locali pioggia al pomeriggio specie sulle zone interne di Molise Calabria e Sardegna si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in serata in nottata temperature minime e massime in generale aumento su tutta la penisola e previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa