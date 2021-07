Meteo Roma del 03-07-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi nord al mattino tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite su tutti i settori al pomeriggio a te Sì fenomeni sulle Alpi occidentali e tra l’Emilia Romagna e Lombardia viabilità asciutta altrove peggiore in serata con piogge diffuse numero regolare ma senza precipitazioni su Liguria laguna veneta al centro giornata del tutto stabile al mattino qualche addensamento sulla dorsale appenninica soleggiato altrove al pomeriggio persiste la numerosità su nerissimi Se hai qualche apertura sulle coste tirreniche in serata si rinnovano le condizioni di tempo asciutto con Cieli poco nuvolosi al sud Al mattino stabilità diffuse cieli soleggiati su tutti i settori eccezione di qualche addensamento tra Campania Basilicata al pomeriggio nessuna variazione con ancora a cieli sereni o poco nuvolosi in serata Ampi spazi di sereno su tutto il Meridione non sono attesi i cambiamenti di rilievo nella notte temperature minime in lieve calo al centro su Directmassime stazionarie o in aumento su tutta la penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa