meteo bene ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord mattino nuvolosità diffusa con pioggia sui rilievi e tempo piaciuto in pianura al pomeriggio precipitazioni sparse su tutti i settori con molte nubi associate conosciuto sulla laguna veneta in serata pioggia temporali specie sulle regioni nord-orientali fenomeni in graduale torinetto nella notte al centro al mattino cieli poco nuvolosi su tutti i settori al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora tempo asciutto e ci ha rivelato irregolarmente nuvolosi in serata tempo stabile con cielo poco nuvoloso locali piogge tra Umbria e Marche al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con Cieli in prevalenza sereni al pomeriggio ancora tempo stabile con qualche dubbio sulle regioni peninsulari inoltro in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime in aumento al centro-nord stabile in diminuzione massime in calo al centro-nordaltrove le previsioni del tempo su una cura del centro meteo italiano meteo

