Meteo Roma del 03-08-2019 ore 06:10

meteo con il meteo le previsioni per la giornata di oggi Buongiorno dalla redazione al nord spazi di sereno al mattino prima che al pomeriggio la nuvolosità attenta ad aumentare sulle Alpi centro-orientali con possibili temporali al centro sole prevalente nelle ore di urne eccetto qualche nube in più sulle coste adriatiche al mattino e sugli appennini a pomeriggio Quello che le equazioni al sud tempo prevalentemente stabile al mattino Salvo qualche pioggia sulle coste di Molise e Gargano al pomeriggio sono possibili temporali solo sugli appennini in rapido esaurimento congeli sereni o poco nuvolosi le ore serali temperature minime in diminuzione al centro-nord massime in calo sull’Adriatico al sud previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

