Meteo Roma del 03-08-2019 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di domani al nord tempo stabile sulle regioni con cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure locale spazio-temporali sviluppa il pomeriggio su Alpi e Appennino settentrionale al centro cieli sereni o poco nuvolosi mentre al pomeriggio ci Attendiamo qualche nuvola in più in sviluppo sui settori interni con locali pioggia e temporali specie dal latte Abruzzo al sud c’è un po’ stabile sia al mattino che al pomeriggio o poco nuvolosi ovunque da segnalare solo qualche giornata colazione pomeridiano sui settori interni tra Campania Basilicata e Calabria ovunque dalla tirata temperature stabili o un aumento al centro nord al sud previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa