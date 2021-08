Meteo Roma del 03-08-2021 ore 06:10

meteo e previsioni del tempo per il proseguimento della giornata di oggi il tempo instabile al nord Italia piogge sulle Alpi variabilità Sud altrove al pomeriggio rovesci e temporali sparsi piaciuto sull’Emilia Romagna e sul golfo Veneto e Liguria in serata residue piogge sulle zone Alpine e prealpine non sono previste variazioni nel corso delle ore notturne Al centro Italia tempo più asciutto al mattino c’è lì poco irregolarmente nuvolosi isolate piogge tra Lazio e Abruzzo al pomeriggio aperture tra Toscana Umbria Marche altrove Cherry saranno parzialmente nuvolosi tempo stabile in serata al sud e sulle Isole piogge sparse sulla Sardegna cieli coperti sui settori peninsulari soleggiato su Calabria e Sicilia al pomeriggio nuvolosità su tutti i settori con qualche pioggia tra Campania e Puglia in serata tempo del tutto asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi le previsioni del tempo sono a curacentro meteo italiano meteo

