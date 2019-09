Meteo Roma del 03-09-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi tempo che sarà instabile su tutte le regioni settentrionali con temporali localmente intensi Special nord-est sul Triveneto variabilità Invece sui settori orientali con tendenza Don Primo miglioramento tra la sera e la notte alla Centro Italia temporali attesi nel pomeriggio sparsi sulle zone interne di tutte le regioni in parziale settori costieri pianeggianti al Sud Italia sulle Isole tempo instabile al pomeriggio tempo instabile sulla Sicilia con locali temporali pomeriggio sarà caratterizzato da attività tempo localmente molto intensa su tutti i rilievi temperature in lieve calo sia nei valori massimi sia in quelli minimi e previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italianometeo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa