Meteo Roma del 03-10-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per il proseguimento della giornata di oggi al nord Italia maltempo diffuso da prima tra Lombardia e Triveneto poi il pomeriggio il maltempo si sposterà verso est e sul Piemonte avremo miglioramento con ampie schiarite residue piogge o quazzoli in serata in nottata adesso è tempo migliore a dove sta il centro Italia tempo instabile pioggia in arrivo sulle regioni centrali tirreniche pioggia temporali estese a tutte le regioni durante la seconda parte della giornata con fenomeni anche intensi tra Toscana Lazio ed Umbria alle Sud Italia tempo instabile su Sardegna Sicilia e Campania con possibili piogge temporali Specie nella seconda parte della giornata piaciuto sulle altre regioni con ampie schiarite in mattinata e nubi irregolari in transito dal pomeriggio temperature in calo su tutte le regionile previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa