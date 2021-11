Meteo Roma del 03-11-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata all’insegna del maltempo sulle regioni settentrionali con piogge e temporali anche di forte intensità in movimento dal nord ovest verso il nord-est anche in serata e nella notte pioggia diffuse su tutte le regioni temporali sparsi neve sulle Alpi fin verso 1400-1500 metri con Quota neve in aumento nella giornata al centro al mattino cieli nuvolosi con piogge diffuse localmente anche in testa e su basso Lazio nel pomeriggio instabilità momento con piogge intense su tutte le regioni e temporali sparsi forte maltempo anche in serata nelle ore notturne con i miei battiti adriatici al sud Al mattino piogge sul Molise Campania e Sardegna localmente anche molto intense asciutto altrove con nuvolosità variabile nessuna variazione di rilievo nelle ore pomeridiane in seratapiogge temporali su Sardegna Molise campagna asciutto sul resto del sud con Cieli poco nuvolosi temperature minime stabili una mentre al centro-nord e Sardegna in calo al sud massime stabili o in lieve calo su tu la pizza le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa