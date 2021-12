Meteo Roma del 03-12-2021 ore 19:15

meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino c’è lì poco irregolarmente nuvolosi con isolate piogge tra Liguria e Valle d’Aosta al pomeriggio a te si fenomeni sparsi sull’arco Alpino E possibili nubifragi sulla Liguria variabilità asciutta in serata maltempo in estensione sulle regioni del nord-est con nevicate attese Fino a quanto è basso collinari al centro tempo stabile al mattino con Cieli poco nuvolosi su tutti i settori eccetto locali pioggia della Toscana al pomeriggio a te sono aumento della nuvolosità con isolati acquazzoni sulla Toscana e pioviggini sul Lazio in serata peggiora sulle regioni tirreniche neve in Appennino fin verso il 1600 1800 m tempo stabile al mattino concedi soleggiati eccetto isolate piogge sulla Sicilia settentrionale nuvolosità irregolare sulla Sardegna al pomeriggio ancora Ampi spazi di sereno su tuttiprecipitazioni sparse sulla Sardegna in serata maltempo in arrivo su Campania e Molise piogge persistenti sulla Sardegna nessuna variazione di rilievo altrove temperature minime in generale calo massime stabile stazionarie o in lieve calo al centro-nord le previsioni del tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa