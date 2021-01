Meteo Roma del 04-01-2021 ore 19:15

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani a mattina ho molte nubi con deboli precipitazioni tra Liguria e Piemonte Friuli peggiora tra pomeriggio e sera con più vicini sparse rovesci più intensi sul golfo Veneto neve in calo su Alpi e Appennino settentrionale fino a quote di bassa collina al centro tempo molto instabile al mattino sui versanti occidentali con forti rovesci alternati a brevi schiarite piaciuto noleggio lungo l’Adriatico Al pomeriggio condizioni meteo invariate piogge più intense sulla serata instabilità diffusa con neve in Appennino film sui 300 400 m al sud Al mattino cieli sereni su Sicilia Calabria Puglia maltempo sui restanti settori con rovesci variabilità condizioni meteo stazione pomeriggio con qualche nube in transito all’estremo Sud in serata non sono attesi variazioni di rilievo con neve dai 700 ai 1000 metri temperature minime e massime in lieve calo le previsioni del tempo sono ancora delitaliano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa