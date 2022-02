Meteo Roma del 04-02-2022 ore 06:10

meteo venerdì trovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino cieli molto nuvolosi su tutte le regioni con deboli piogge in Liguria Ampi spazi di sereno lungo l’Arco Alpino al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata ancora pioggia in Liguria e sulla costa dell’Emilia Romagna trovi con Cieli nuvolosi al centro al mattino cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni adriatiche nuvoloso altrove con deboli piogge tra Umbria e Toscana al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata tempo e su tutte le regioni con cieli nuvolosi sereni o poco nuvolosi in Abruzzo al sud Al mattino tempo asciutto ma con nuvolosità in transito Ampi spazi di sereno in Sicilia al pomeriggio ancora tempo asciutto con ampie schiarite sulle regioni Adrian in serata non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti su Campania e Sardegna temperature minime stabilimento su tutte le regioni massime in calo al centro-nord il ghiaccio al Sudle previsioni del tempo a cura del centro meteo italiano meteo

