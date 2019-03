Meteo Roma del 04-03-2019 ore 06:10

meteo e previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord Italia al mattino peggioramenti Da ovest con neve sulle Alpi occidentali e pioggia sulla Liguria al pomeriggio pioggia in estensione anche ai settori centrali orientali con fiocchi fino a quote medie sulle Alpi e pioggia debole moderata intensità sulle pianure in serata miglioramenti al nord-ovest per sito invece piogge intense al Nord Est alle Centro Italia nubi in aumento sulla Toscana di spazi di sereno invece altrove nel pomeriggio La nuvolosità toccherà anche Umbria e Marche locali piogge tra Lucchese Pistoiese in serata e ce ne saranno poco nuvolosi su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo al Sud Italia e sulle isole in Sardegna cieli nuvolosi ma tempo stabile schiarite altrove nel pomeriggio c’è lì pocoirregolarmente nuvoloso in serata ancora molte nubi in transito ma senza fenomeni di rilievo temperature minime e massime in calo al nord Italia stabili al Centro Sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano per ulteriori dettagli www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa