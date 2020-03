Meteo Roma del 04-03-2020 ore 19:15

meteo nuovo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli domani al nord tempo in peggioramento in particolare al nord ovest tra mattina e pomeriggio con piogge in estensione a tutti i settori entro le ore serali Quota neve sui settori Alpini oltre i 500 800 metri miglior a partire da Piemonte e Liguria al centro inizio di giornata con ampie schiarite su tutte le regioni perturbazione in arrivo nelle ore pomeridiane e serali con pioggia a tratti forti sull’alta Toscana precipitazioni diffuse quasi ovunque Salvo le aree costiere dell’Abruzzo sulle Isole ampie schiarite quasi ovunque al mattino Salvo brevi e residue piogge su Puglia meridionale nord della serata nubi in aumento su Sardegna e regioni peninsulari con piogge diffuse sulla Campania temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo previsioni a cura del centro meteo italianopunto centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa