Meteo Roma del 04-04-2019 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di domani al nord migliora il tempo è poco nuvoloso e per tutto l’arco della giornata sulle regioni occidentali qualche residuo disturbo Invece sul Veneto sul friuli-venezia Giulia al mattino alla centro giornata con un miglioramento delle condizioni al centro Italia Salvo risina di disturbi al primo mattino tra Toscana e Umbria c’è bel tempo anche al pomeriggio in serata al sud il maltempo in Svizzera ancora sulle regioni meridionali con pioggia e temporali al pomeriggio in serata sulla Calabria sulla Puglia sulla Sicilia temperature in calo specie al centro nord Italia previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa