Meteo Roma del 04-04-2020 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia bel tempo e sole prevalente per tutto l’arco della giornata Salvo maggiori addensamenti su Piemonte Lombardia nord-occidentale Dove Al mattino i cieli saranno nuvolosi ma senza fenomeni al centro Italia c’è generalmente Seregno parzialmente nuvoloso su tutte le regioni con innocue stratificazioni in transito su lazio-abruzzo nelle prime ore del mattino al Sud Italia sulle Isole molte nubi sulle aree peninsulari con debole pioggia confine tra alta Calabria Basilicata tendenza ad un miglioramento dal pomeriggio sera ampie schiarite sulle Isole Salvo locali addensamenti in Sicilia al pomeriggio temperature in rialzo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

