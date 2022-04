Meteo Roma del 04-04-2022 ore 06:10

meteo Ben ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali dove avremo nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio da segnalare solo locali precipitazioni su Alpi centro-orientali Appennino settentrionale con neve oltre i 500 mm asciutto in serata al centro tempo stabile al mattino con Cieli che però saranno irregolarmente nuvoloso con addensamenti a tratti anche contatti nessuna variazione nelle ore pomeridiane e serali con tempo asciutto cieli irregolarmente nuvolosi al sud molte nuvole in transito al mattino con deboli piogge su Puglia Calabria e isole maggiori più asciutto altrove tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori ma sempre con molte nuvole in transito temperature minime massime stabili o in generale o metto su tutta la penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo Italia meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa