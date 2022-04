Meteo Roma del 04-04-2022 ore 19:15

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino cielo in prevalenza sereni maggiori addensamenti su Trentino e Friuli al pomeriggio isolati nevicate sui rilievi del Trentino oltre 1900 metri nessuna variazione altrove in serata si chiamano condizioni di tempo stabile con Ampi spazi di sereno al centro al mattino c’è Lidl tutto soleggiato e pomeriggio atteso qualche innocua addensamento tra lazio-abruzzo ma senza fenomeni associati in serata ancora tempo pieno asciutto con assenza prevalente di nuvolosità al sud nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni peninsulari aperture attese tra Calabria e isole maggiori al pomeriggio ancora tempo stabile con nuvolosità alternate a schiarite isolate piogge sulla Sardegna in serata non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi e ancora precipitazioni sulla Sardegna temperature minime in lieve calo al centro-nord stabili al sud massimo in generale rialzo su tula penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa