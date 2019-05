Meteo Roma del 04-05-2019 ore 19:15

meteo en ritrovati in ascolto li previsioni del tempo per la giornata di domani giornata all’insegna del maltempo invernale con pioggia acquazzoni temporali intensi accompagnati dalla neve fino ai 500-700 metri possibili fiocchi in Emilia Romagna fino in collina piaciuto solo sul Piemonte Valle al centro tempo generalmente instabile sia sul versante tirrenico che su quello Adriatico fin dal mattino a te si fenomeni intensi localmente a carattere di temporale specie su Toscana Umbria e Marche neve in calo fin sotto i 1000 metri in Appennino al sud condizioni di tempo generalmente stabile sulle regioni meridionali sia il leone diurne che in quelle serali Salvo qualche precipitazione sulla Campania sulla Calabria sulla Sardegna nubi sparse alternate a schiarite temperature in generale diminuzione insieme dalle origini che in quelli massimi le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa