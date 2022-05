Meteo Roma del 04-05-2022 ore 19:15

meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino nuvolosità compatta sul Piemonte Liguria con deboli precipitazioni associate cieli poco irregolarmente nuvolosi al trova il pomeriggio peggiora con precipitazioni parte su tutti i settori ti rinnovano condizioni di maltempo diffuso con piogge intense appese sul emilia-romagna al centro al mattino c’è ricoperti tra Toscana e Lazio con possibili pioviggini su quest’ultima variabile altrove al pomeriggio numerosità nome piogge deboli a tratti moderati specie sui settori tirrenici in serata attese precipitazioni sparse su tutti i settori in intensificazione tra Umbria e Marche nelle ore notturne Al Sud tempo instabile al mattino sulla Sardegna con sui settori settentrionali sereno o poco nuvoloso al trova il pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con qualche pioggia tra Sicilia e Molise in serata ancora maltempo sulle Isole maggiori peggiora nella notte con precipitazione state dalle regionitemperature minime massime in calo al centro nord in rialzo al meridione le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa