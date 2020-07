Meteo Roma del 04-07-2020 ore 06:10

meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo fortemente instabile sin Dalle prime ore del mattino su Trentino e Lombardia con fenomeni localmente fin verso le pianure al pomeriggio in serata temporale in estensione a tutto l’arco alpino con Maggiore stabilità soltanto Liguria Romagna al centro bel tempo e sole prevalente su tutti i settori Salvo locali addensamenti sull’Appennino con possibilità di qualche acquazzone al pomeriggio al sud e sulle isole al mattino cieli sereni sia sulle aree insulari che quel insulari possibilità di qualche pomeridiano temporale su Molise in rapido esaurimento nella serata persiste stabilità altrove e temperature minime sono in rialzo Comunque le massime in leggero calo invece al nord le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa