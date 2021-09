Meteo Roma del 04-09-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino locali addensamenti con qualche pioggia e sulle Alpi piemontesi sereno altrove al pomeriggio piogge sparse su regioni di nord-ovest asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi in serata cieli irregolarmente nuvolosi al settentrione con residue piogge sulla Liguria e Alpi occidentali al centro al mattino tempo stabile con Cieli in prevalenza sereni nuvolosità sui settori tirrenici al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni con isolate piogge sulle coste toscane in serata ancora qualche pioggia in Toscana e variabilità asciutta altrove piogge in estensione me la Notte a tutte le regioni tirreniche alzo dal mattino nubi sparse precipitazioni Sardegna e Sicilia terreno sul resto del Sud a pomeriggio ancora piogge sparse sulla Sardegna sui rilievi della Sicilia stabile altrove con nuvolosità in aumento sui settori tirrenici in serata tempo asciutto con nuvolosità variabile residue piogge sullasettentrionale temperature minime stabile in calo al nord e Sardegna in aumento altrove massime stabili incavo su isole maggiori e regioni tirreniche in aumento altrove le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa