Meteo Roma del 04-11-2020 ore 06:10

meteo Ben ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord peggioramento del tempo atteso fin dal mattino sulle regioni nord-occidentali con deboli piogge o pioviggini asciutta altrove con Cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi nel corso del pomeriggio situazione invariata con Cieli nuvolosi con deboli piogge in Liguria Lombardia in serata anche lungo le coste adriatiche al centro giornata contraddistinta dal tempo stabile con Cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi Maggiori schiarite solo in Abruzzo in serata a te se deboli piogge o pioviggini tra Umbria e Marche al sud ennesima giornata caratterizzata dal bel tempo anche se non sempre soleggiata Specialmente in Sardegna con nubi anche contatti tra il pomeriggio e la sera anche in Sicilia e Calabria con precipitazioni però assenti temperature in lieve aumento nei valori minimi stazionarie le massime le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa