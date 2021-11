Meteo Roma del 04-11-2021 ore 06:10

meteo en ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino nuvolosità irregolare sull’arco alpino con precipitazioni associate neve sopra i 1300-1500 m anche intensa sul Trentino al pomeriggio maggiori aperture Liguria ed emilia-romagna ancora qualche precipitazione tra Lombardia e Trentino e Triveneto in serata tempo in deciso miglioramento su tutti i settori con ancora deboli nevicate sul Trentino al centro al mattino molte nubi sul con deboli piogge associate nuvolosità irregolare altrove con tempo asciutto al pomeriggio cieli nuvolosi su Lazio Abruzzo mi accontento in prevalenza asciutto in serata ancora molte nubi in transito con precipitazioni sul basso Lazio nessuna variazione nella notte assoluta al mattino piogge sparse sulla campagna e localmente sulle Isole maggiori c’è lì poco irregolarmente nuvoloso altrove al pomeriggio insono le precipitazioni sulla campagna variabilità asciutta altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto eccetto sulla campagna con nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori temperature minime in calo al centro-nord sulla Sardegna in rialzo altrove massime generalmente stazionarie le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa