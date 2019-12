Meteo Roma del 04-12-2019 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di domani al nord numerosità irregolare sia mattina che pomeriggio specie sui settori occidentali ma Sempre mantenendo asciutto schiarite più ampie sulle regioni di nord-est al centro oltre le nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio localmente anche ottima col calzino mini associati deboli piogge possibili su Toscana e Lazio al sud giornata all’insegna del maltempo con molte nuvole Accompagnate da pioggia e temporali localmente anche intensi a carattere di nubifragio su Calabria Puglia temperature stazionarie una Mentos Napoli milik e quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

