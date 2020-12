Meteo Roma del 04-12-2020 ore 19:15

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al maltempo in arrivo con nuove nevicate in pianura tra Piemonte e Lombardia pioggia anche di forte intensità sulla Liguria il pomeriggio tra Lombardia Emilia e Triveneto maltempo anche in serata e nottata con neve copiosa sulle Alpi al centro verso un peggioramento delle condizioni pioggia e specialmente in Toscana durante la seconda parte della giornata e locali temporali sul settore di confine con la Liguria tempo asciutto solo lungo le coste adriatiche e al sud tempo in parte stabile sul paese certo sulla Sardegna Dov’è la parte avanzata delle perturbazioni che porterà piogge e temporali in giornata locali piogge probabili anche in campagna sulle altre regioni variabilità asciutta temperature massime in incremento eccetto al Nord Ovest Italia minime in calo al centro-sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa