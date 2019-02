Meteo Roma del 05-02-2019 ore 19:15

meteo venerdì trovati l’ascolto da Francesco Vitale le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente sia in pianura che in montagna certo qualche foschia o banco di nebbia lungo il corso del fiume Po è il primo mattino e durante le ore notturne Tuttavia in diradamento durante le ore centrali della giornata al centro tempo stabile per tutto l’arco della giornata con nubi sparse in Abruzzo con il sole prevalente invece su tutte le altre regioni a sud possibili piogge ancora al mattino tra Molise e Campania e Basilicata non sono escluse precipitazioni anche a carattere temporalesco al pomeriggio tra Basilicata Calabria Sicilia stabile invece in Sardegna con sole prevalente per tutto l’arco della giornata temperatura in aumento nei le previsioni del tempo sono a cura del Centro Italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa