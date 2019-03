Meteo Roma del 05-03-2019 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo previste per la giornata di oggi al nord molte nubi con addensamenti a tratti compatti quali si andranno man mano a diradare nel corso del pomeriggio irregolarmente nuvoloso in serata in nottata ma sempre senza fenomeni di rilievo al centro tempo localmente instabile nelle prime ore del giorno con qualche pioviggine tra Toscana e Umbria più asciutto al pomeriggio ma con molte nubi sparse sia sul terreno che sull’Adriatico Maggiori schiarite dalla serata su tutte le possibili pioviggini sulle regioni meridionali nelle ore di urne specie tra Campania e Calabria altrove concedi irregolarmente numerosi tempo stabile in serata in nottata su tutti i settori se le temperature minime sono in generale aumento le massime in lieve calo specie al centro-nord le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa