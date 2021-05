Meteo Roma del 05-05-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata instabile al mattino piogge sulla Liguria e settori Alpini con nevicate a quote alte al pomeriggio precipitazioni diffuse su Lombardia trentino-alto Adige Veneto e Friuli piaciuto il nord-ovest atteso un generale miglioramento in serata con più insistenti a nord-est di abilità asciutta altrove al centro Maggiore stabilità al mattino qualche precipitazione tra Lazio e Abruzzo asciutto altrove al pomeriggio c’è lì poco irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni in serata Ampi spazi di sereno sulle regioni adriatiche parzialmente nuvoloso su quelle tirreniche al Sud è maltempo in graduale attenuazione al mattino con chi combatte tra Campania e Sicilia con pioviggini Stars sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna a pomeriggio ancora piogge tra Sicilia e Calabria con cieli sereni o poco nuvolosi in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con maggiori addensamenti sui settori tirrenici temperature minime in generale rialzo Emastazionario o in diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

