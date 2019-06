Meteo Roma del 05-06-2019 ore 06:10

meteo saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli per un nuovo aggiornamento meteo oggi alle Nord sole prevalente specie lungo le coste sulla pianura padana mentre sulle Alpi avremo occasione per qualche temporale tra la tarda mattinata e la serata Non è escluso momentaneo confinamento dei fenomeni temporaleschi anche sulle pianure adiacenti le Alpi di Piemonte Lombardia al centro il sole prevalente nessuna precipitazione di rilievo è certo tra Abruzzo e basso Lazio durante le pomeridiane anche a carattere temporalesco bel tempo o comunque in serata al Sud è bel tempo nella prima parte del giorno attesi locali fenomeni temporaleschi del pomeriggio sui settori interni di Campania Molise Puglia Basilicata e Calabria asciutto in serata in nottata con Ampi spazi di sereno temperature in ulteriore aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano wwwcentrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa