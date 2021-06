Meteo Roma del 05-06-2021 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani a l’Italia tempo stabile al mattino Salvo locali piogge sul Friuli instabilità in aumento al pomeriggio con pioggia e temporali diffusi localmente anche di forte intensità specie al nord-est e precipitazioni sparse anche in serata soprattutto sui settori nord-orientali al centro Italia al mattino tempo stabile con nuvolosità alternate ad ampie schiarite pioggia in arrivo al pomeriggio sulle coste tirreniche temporali in sviluppo nelle zone interne in serata ancora condizioni di meteo Instabili con piogge e temporali sparsi al sud e sulle Isole tempo stabile con nuvolosità in transito a giornata schiarite ma senza fenomeni di rilievo associati locali piogge e possibili su Sardegna e tra Molise e Campania generalmente asciutto anche in serata mentre peggioramenti sono previsti nella nottetemperature minime in calo e massime senza variazioni di rilievo meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa