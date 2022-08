Meteo Roma del 05-08-2022 ore 19:15

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi Salvo isolate piogge sulle Alpi occidentali al pomeriggio instabilità momento con acquazzoni e temporali su Alpi o Appennino settentrionale soleggiato altrove in serata ancora pioggia sul Triveneto asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi al centro stabilità prevalente al mattino congeli del tutto soleggiati al pomeriggio nuvolosità informazioni in Appennino con possibili acquazzoni e temporali isolati in serata tempo stabile asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al sud del Sole prevalente al mattino su tutte le regioni al pomeriggio a te si rovesci e temporali sui settori interni di Molise Campania Calabria Basilicata e Sicilia nessuna variazione altrove in serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime stazionarie sulle Isole maggiori momento sull’isola peninsulare masulle regioni tirreniche stabilimento sul resto d’Italia le previsioni del tempo su una cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa