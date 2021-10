Meteo Roma del 05-10-2021 ore 19:15

meteo ben ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino cieli nuvolosi e piogge sparse con neve sulle Alpi Centrali sopra 1800-2000 metri più sotto al nord ovest al pomeriggio ancora pioggia e temporali sparsi ascia sempre al nord-ovest con cieli sereni o poco nuvolosi in serata ancora pioggia su Emilia Romagna e Triveneto asciutto altrove al centro al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse più asciutto sui settori adriatici al pomeriggio instabilità nome piogge sparse su tutte le regioni e temporali tra Umbria e marche in serata residue piogge sulle regioni centrali e possibili suonati temporali sulla Costa Adriatica a sud Al mattino tempo instabile con pioggia e temporale sui settori di confine tra Calabria e Basilicata e Campania anche su Sicilia e Puglia meridionale asciutto altrove instabilità momento al pomeriggio con pioggia temporali sparsi sereno in Sardegna in serata restituitisulle regioni peninsulari sereno sulle Isole temperature minime e massime in generale diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa