Meteo Roma del 05-11-2019 ore 19:15

meteo nuovo aggiornamento in studio Roberta Frascarelli domani al nord piogge acquazzoni diffusi al mattino neve sulle Alpi fino al 1500 1700 metri al pomeriggio migliora Da ovest resistono precipitazioni anche intense altrove fenomeni residuo in serata e nottata su Friuli Liguria nevicate sui rilievi Alpini Fino a 1300 metri maltempo nelle ore diurne altre Italia acquazzoni e temporali intensi specie sull’Appennino sul versante tirrenico fenomeni in locale sconfinamento sulle Marche in serata ma tempo generalmente più asciutto su tutti i settori dalla notte a sud tempo instabile soprattutto in Sardegna campagna Basilicata dove non si escludono locali temporali anche intensi stai per partire nel pomeriggio molte nubi sulle altre zonefenomeni di rilievo temperature stabili o in lieve aumento sia nei valori mentre in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

