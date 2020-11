Meteo Roma del 05-11-2020 ore 19:15

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tempo instabile ma con nebbia e nubi basse al mattino sulla pianura padana Maggiori schiarite nel pomeriggio Salvo addensamenti sparsi al nord ovest dalla terra tornano nubi basse foschie sulle pianure e localmente sulle coste al centro sulle regioni con tempo asciutto ma con molte nuvole sia al mattino che al pomeriggio sui settori adriatici Maggiori schiarite lungo il versante tirrenico nessuna variazione anche in serata e nottata con schiarite al sud tempo stabile al mattino con molte nuvole su tutti i settori deboli piogge e possibili sulla Puglia al pomeriggio ancora nuvolosità irregolare su locali piogge sul Salento più asciutto altrove si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in serata temperature senza variazioni di rilievo sia nei valori minimi che in quelli massimi le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa