Meteo Roma del 05-12-2020 ore 19:15

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord giornata all’insegna del maltempo su gran parte del nord Italia con pioggia anche intensa e su Lombardia e Triveneto nevicata sulle Alpi si rinnovano condizioni di tempo instabile su tutti i settori durante la seconda parte della giornata è in Piemonte Liguria di Ponente con tempo asciutto neve sulle Alpi e Appennino fino a 800-1200 metri di quota al centro forte maltempo fin dalle prime ore del mattino con piogge e locali nubifragi su Toscana Umbria e Lazio tendenza ad attenuazione dei fenomeni durante la seconda parte della giornata neve in Appennino dai 1800 metri in rapido calo fino a 800 metri su Toscana e Umbria al sud giornata di maltempo con Cieli nuvolosi o molto nuvolosi e hai piogge e temporali anche intensi su tutte le regioni eccetto in Sardegna con fenomeni sparsi di moderata intensità neve in Appennino fino a 1300quota in serata nottata temperature in calo su tutta Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa