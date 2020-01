Meteo Roma del 06-01-2020 ore 19:15

meteo ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord giornata di alta stabilità atmosferica sulle regioni del nord Italia con cieli sereni montagna lungo le coste nebbia o nubi basse sulle pianure durante il primo mattino e la serata o nottata schiarite più ampie il pomeriggio sul Piemonte sul Friuli al centro del tempo e sole prevalente con ampie schiarite rara presenza di numerosità combinata per lungo le coste adriatiche tirreniche locali piogge sull’isola d’Elba all’Argentario al sud condizioni meteo all’insegna del bel tempo e sole prevalente Special mattino prima di un momento della nuvolosità sulla Sardegna e piogge associate dal pomeriggio fenomeni più intensi la nottata in arrivo anche sulla Sicilia occidentale temperature in aumento le massime stabili i valori minimi le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa