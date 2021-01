Meteo Roma del 06-01-2021 ore 06:10

meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata tipicamente invernale con neve fino in pianura padana al mattino specie su Piemonte Lombardia ed Emilia neve fino a Fondovalle su Appennino Alpi tendenze scorrimento dei fenomeni tra il pomeriggio e la sera al centro epifania caratterizzata dal maltempo sulle regioni centrali dell’Italia specie tra Toscana e Umbria qui le precipitazioni potrebbero assumere carattere Nevoso film sulle principali città collinari specie settori più settentrionali tempo più stabile non vuole coste marchigiane e abruzzesi al sud Al mattino cieli nuvolosi con maltempo intenso sulla campagna piogge sparse anche sulle altre regioni eccetto su quella situazione invariata nel corso della seconda parte della giornata neve dai 600 1000 metri di quota temperature in ulteriore calo sulle regioni centro-settentrionali le previsioni del tempo sono a cura dimeteo italiano meteo

