Meteo Roma del 06-01-2022 ore 06:10

meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori con precipitazioni sparse sul Emilia Romagna dove saranno possibili deboli nevicate a quote collinari al pomeriggio a te Sì aperture a partire dai settori Se hai qualche pioviggine sulla Romagna in serata tempo del tutto asciutto con prevalenza di cieli sereni al centro al mattino isolate precipitazioni tra Toscana e Umbria poco nuvoloso altrove al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori con precipitazioni in estensione su Marche Abruzzo in serata maltempo diffuso anche sul Lazio con neve dagli 800-900 metri in Appennino al sud stabilità diffuse al mattino con isolate piogge su Campania e Sardegna occidentale cieli poco o parzialmente nuvoloso altrove al pomeriggio a te sei precipitazioni sulle Isole maggiori concedi sempre più coperti non sono previste variazioni di rilievo altro in serata peggiora con precipitazioni sparse su tutti i settori neve fin verso i 1000il Molise temperature minime e massime in generale diminuzione da nord a sud le previsioni del tempo sulla cura del centro meteo italiano

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa