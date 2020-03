Meteo Roma del 06-03-2020 ore 06:10

meteo nuovo aggiornamento meteo Bentrovati in redazione Roberta Frascarelli oggi alle nord Italia tempo indeciso miglioramento con ampie schiarite certo sul friuli-venezia Giulia dove non si esclude la possibilità di piogge o acquazzoni al mattino qualche nota di instabilità in più al pomeriggio o in serata su Veneto ed Emilia Romagna neve oltre 500 800 metri di quota al centro altra giornata caratterizzata dal tempo instabile con Cieli irregolarmente nuvolosi e con delle piogge o temporali specie sui settori interni neve oltre i 1500 metri di quota al sud e sulle Isole tempo perturbato specie tra Campania e Calabria con piogge intense locali tempo tempo instabile anche sulle altre regioni meridionali con brevi schiarite e brevi piovaschi temperature minime e massime in lieve aumento previsioni a cura del centro meteo italianopunto.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa