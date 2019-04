Meteo Roma del 06-04-2019 ore 19:15

meteo Nuovo appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di domani domenica 7 Aprile al Nord o peggiora il tempo con addensamenti spazi anche compatti alternati a qualche schiarita e piogge diffuse specie su Liguria pianure Prealpi Alpi possibili nevicate fino a 1200 al momento con la pioggia in arrivo ad iniziare dalla Toscana e Lazio il primo mattino fenomeni in estensione entro la nottata tutte le regioni centrali al sud tempo fortemente perturbato specie durante le ore centrali della giornata quando non si esclude la possibilità di forti temporali Anche grandine specialmente sulle Isole maggiori in Calabria e Basilicata temperature massime in calo minimo invece in aumento previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa