Meteo Roma del 06-04-2020 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per il proseguimento della giornata di oggi al nord Italia bel tempo e sole prevalente fino a sera Salvo maggiori addensamenti su Piemonte Lombardia nord-occidentale al centro Italia Celli generalmente sereno o parzialmente nuvoloso su tutte le regioni con innocue stratificazioni in transito sul Lazio d’Abruzzo al Sud Italia sulle Isole molte nubi con deboli piogge al confine tra alta Calabria e Basilicata tendenza ad un miglioramento dal pomeriggio se ampie schiarite sulle Isole Salvo locali addensamenti in Sicilia al pomeriggio temperature in progressivo rialzo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa