Meteo Roma del 06-05-2019 ore 19:15

meteo per un nuovo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli domani nord tempo generalmente stabile ma con nubi sparse in transito nelle ore diurne che in quelle serali localmente anche contatte qualche precipitazione solo nella notte sui settori occidentali con 702000 metri al centro condizioni di generale stabilità fin dal mattino con la prima sole prevalente per qualche nube in più in transito a partire dal pomeriggio addensamenti localmente contatti possibili sul versante tirrenico come su quello Adriatico al sud giornata all’insegna del tempo asciutto Ampi spazi di sereno al mattino il pomeriggio sia su settori peninsulare che su quelli insulari numero di Tano aumento della serata su tutte le zone ma senza fenomeni di rilievo temperature in diminuzione valori minimi e massimi meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa